Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü
Haberler » Güncel » Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü - Haber

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü nedeniyle CHP'li kadınlar, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

05.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü nedeniyle CHP'li kadınlar, 'deki 'na çelenk sundu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kadınların katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler