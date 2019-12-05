Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü nedeniyle CHP'li kadınlar, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü nedeniyle CHP'li kadınlar, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kadınların katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.