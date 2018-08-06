Türk Kadını Artık Kurusunu Değil Tazesini Saklıyor

AYDIN (İHA) – Ülke genelinde hava kalitesinin düşmesi ve kadınların da çalışma hayatına atılması ile kış hazırlıkları da değişti. Hava kalitesi düşünce vatandaşın imdadına teknoloji yetişti. Türk kadını artık kış için kurusunu değil tazesini saklamaya başladı.

Yaz mevsiminde yetişen gıda ve besinleri kış için saklamak, Orta Asya'dan bu yana kültürümüzde olan bir gelenek. Özellikle bu amaç için yapılan kurutma, gıda ve besinlerdeki aromanın kaybolmasını ve mikroorganizmaların oluşmasını engellediğini belirten uzmanlar"Klasik kurutma işlemi, bilindiği üzere yine geleneksel yöntemlerle yapılır ve kış hazırlıkları, sıcak yaz aylarından itibaren başlar. Ancak meyve ve sebzeleri ipe dizerek güneş ışığı altında kurutma gibi yöntemler ne yazık ki günümüzde istenen sonuçları veremeyebiliyor. Hava kirliliği ve küresel ısınma sonucu değişen nem oranları, gıda ve sebzelerin eskiden olduğu gibi doğal bir şekilde kurutulmasına izin vermemektedir. Dahası, geleneksel yöntemlerle kurutulan gıdalar, artık insan sağlığına beklenen faydayı sağlayamıyor" diyerek gıda kurutulacak alanların havasının kaliteli olmasının çok önemli olduğunu belirttiler.

"Derin dondurucu daha güvenli ve avantajlı oldu"

Kadının çalışma hayatındaki yerinin önem kazanması ve ekonomiye katkısı arttıkça gıda ve besinleri uzun süre boyunca ilk günkü tazeliklerini kaybetmeden depolamak için, artık daha modern ve pratik yöntemler tercih edilmeye başlandı. Derin dondurucuların hayatı kolaylaştırdığını belirten Uğur derin dondurucu yetkilileri "Yazın pazarda bol ve ucuzken alınan gıdalar yapay şartlarda yetiştirilen sebzelerden daha lezzetli oluyor. Çünkü Uğur derin dondurucuda meyve ve sebzelerin lezzetinde bir değişiklik gerçekleşmiyor. Dondurulan besinler çözüldükleri zaman, ilk günkü tat ve besin değerlerini muhafaza etmeye devam ediyor" diye konuştular.

Konuşmasında Uğur derin dondurucuda saklanan gıdaların uzun süre saklanabildiğini de hatırlatan firma yetkilileri "Yaz domatesi ve biberi ile kışın kahvaltıda menemen yemenin yerini hiçbir şey dolduramaz. Bunun sağladığı keyfe ek olarak; Uğur derin dondurucu güvenli, hijyenik ve yalıtımlı bir depolama mekanı olduğu için, hava kirliliği veya nem oranı gibi olumsuz dış etkenleri ortadan kaldırabiliyor. Yaz aylarının lezzetini koruyan Uğur derin dondurucularda sebze, meyve ve etler; vitamin ve mineral bakımından kayıp yaşamadan aylar boyunca saklanabiliyor" diyerek Uğur teknolojisi sayesinde insanların artık kışın da yaz tazeliği ile beslenebildiğini belirttiler. - AYDIN