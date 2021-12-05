Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
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Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Kadın Vosvoscular Platformu üyeleri, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Farklı illerden "Vosvos" modeli klasik otomobilleriyle başkente gelen platform üyesi kadınlar, Anıtkabir'in önünde buluştu.

Platform Kurucusu Didem Pekdemir, burada yaptığı açıklamada, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını veren Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini gösterebilmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkente yaklaşık 30 otomobille geldiklerini belirten Pekdemir, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmalarının ardından yaşadıkları şehirlere geri döneceklerini ifade etti.

Kadınlar, Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra otomobilleriyle başkent caddelerini de turladı.

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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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