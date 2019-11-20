20.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:34

- Türk Judosu yuvasına kavuştu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:

"Planlamamıza göre 35 odalı 105 yataklı güzel bir tesis olacak"

"Ulaşım ve kamplarda ki maliyetler olsun hepsi düşmüş olacak"

"Tokyo 2020'de hedefimiz 8 sporcu gidip en az 2 madalya almak"

ANKARA - Türk judosu, Ankara'da açılan Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu ile mabedine kavuştu.

Yeni tesisin kapılarını basın mensuplarına açan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz yeni tesis için hazırlanan proje hakkında "Ulaşım ve kamplarda ki maliyetler olsun hepsi düşmüş olacak" ifadelerini kullanırken olimpiyat hedefleri hakkında ise "Tokyo 2020'de hedefimiz 8 sporcu gidip en az 2 madalya almak" şeklinde konuştu

"Planlamamıza göre 35 odalı 105 yataklı güzel bir tesis olacak"

Federasyon binasını, antrenman ve maç salonunun artık bir arada olduğunu belirten Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Burada emeği geçen bütün federasyon başkanlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir ekip ve zaman işi. Buranın tahsisini almak bize nasip oldu. Ofisimizi de buraya taşıyarak, antrenman salonumuzdan maç salonumuza kadar her şeyi içerisinde barındıran bir tesise geldik. Bundan sonra ki süreçte buranın, Japon Büyükelçisi adına burada yaptığımız turnuvada bakanımıza bir sunum yaptık. Bir kamp, otel şeklinde bir planlama yaptık. Önümüzde ki süreçte bunu projelendirip onayını verip hayata geçireceğiz. Planlamamıza göre 35 odalı 105 yataklı güzel bir tesis olacak. Buradaki çalışmalarımızı, kamplarımızı, milli takım kamplarımızı burada yapacağız. Bu da bize gelir olarak dönecek ve 4-5 yıl sonra kendi masraflarımızı kendimiz çıkartmış olacağız. Bizim için kalıcı bir şey olur" diye konuştu.

"Ulaşım ve kamplardaki maliyetler olsun hepsi düşmüş olacak"

Maçlar ve kamplar yeni tesiste yapıldığında maliyetlerin düşeceğini ifade eden Başkan Huysuz, "Yıllık kamplara harcadığımız para 2,5-3 milyon TL. Biz kendi tesisimizi yapsak yarı yarıya düşürüyoruz. Her yıl 1 milyon TL arttırmış olsak, 4 yılda 4 milyon TL yapar. Çizdirmiş olduğumuz projenin inşaatı 4 milyon TL, 1 milyon TL'de içerisine harcamış olsak 5 milyon TL maliyeti var. Biz bunu otomatikman 4 yılda çıkartmış oluyoruz. İleriye dönük olarak 8 yıl 12 yıllık bir süreçte artıya geçen bir tesis olacak. Çünkü sürekli kampları ve maçları bu tesiste yaptığınız zaman rahatlıkla hareket etmenizi ve çocuklarınızın sürekli göz önünde bulundurmanız size hep artı katacak. Yani maliyeti daha çok düşürecek. Ulaşım olsun kamplarda ki maliyetler olsun hepsi düşmüş olacak. Bizde bunu en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız" açıklamasını yaptı.

"Tokyo 2020'de hedefimiz en az 2 madalya almak"

Judoda 2019 yılı için uluslararası arenada 1 tane büyük turnuvanın kaldığını hatırlatan Başkan Huysuz, şu ifadelere yer verdi:

"Olimpik takımımız Çin'de yapılacak olan ve dünyanın en iyi ilk 36'sının katılacağı Masters'a katılacak. Oraya 6-7 sporcumuz katılacak. Kota olarak 5 tane yüzde 100 garanti sporcumuz var. Bunun yanında 3 tane sporcumuz kritik durumda. Bazen kota içerisinde oluyorlar bazen kota dışarısına çıkıyorlar. Süreç devam ediyor. 25 Mayıs'ta Doha'da yapılacak olan Grand Master'da bizim olimpiyat kotamız belli olacak. Kısacası 5 sporcumuz garanti ama 8 sporcu ile katılabiliriz. Sporcularımız içerisinde 4'ü madalyaya çok yakın. Özellikle bu kardeşlerimizin madalya alması durumunda 20 yıl sonra olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacağız. Gelecek adına çok daha iyi işler yapmamızı sağlayacak. Hem bütçesel hem rol modellerin, projelerin daha da rahat yapabilmemiz için. 2019 yılını uluslararası arenada 191 madalya ile geçirdik. Büyük bir başarı. Ümit yaş kategorisinde gelen başarı ise 2024 ve 2028 için gerçekten büyük bir yatırım olduğunu, 3 yıllda altyapıya yaptığımız yatırımların başarılı olduğunu tekrar görmüş olduk. Asıl hedef 2020 olimpiyatları. Hedefimiz 8 sporcu gidip en az 2 madalya almak."

Kaynak: İHA