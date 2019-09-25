Türk jetleri Fırat'ın doğusunda uçtu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.
25.09.2019 12:45
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA