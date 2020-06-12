Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, milletin huzur ve güvenliğini temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlık ve özveriyle hizmet veren jandarma teşkilatının, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini ve kabiliyetiyle daima takdiri hak ettiğini belirtti.

Teşkilatın, aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla da milletin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başardığına işaret eden Aksoy, "Günümüz dünyasında güvenliğin temini ve güvenlik hizmetlerinin kalitesi, toplumsal gelişmenin, kalkınmanın ve demokrasinin temel dinamiklerinden biridir. Jandarma teşkilatımız da toplum vicdanından ve yasalardan aldığı güçle güvenlik, bireysel hak ve özgürlükler arasındaki hassas dengeyi daima gözeterek, kendisine tevdi edilen vazifeleri büyük bir başarı ile yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren, suç ve suçluya göz açtırmayan, üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek vazife şuuru ile yerine getiren, devletin en köklü kurumlarından biri olan jandarma teşkilatının, vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Aksoy, ülkenin her yanında bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren jandarma teşkilatının gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarıların her türlü takdirin üstünde olduğunu bildirdi.

Vali Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"İlimizde de halkımızın huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İl Jandarma Komutanlığımızda görevli 1400 kişilik kolluk gücümüzün her birini ayrı ayrı kutluyor, üstün başarılarının devamını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, bayrak ve sancak uğruna şehadet mertebesine ulaşmış şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyor, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine ve yakınlarına, görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık ve mutluluk diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA