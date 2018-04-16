Türk "İzlenimciler" Arkas Sanat Merkezi'nde!
Arkas Sanat Merkezi'nin "Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri" isimli sergisi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte manzara, natürmort ve portre başta olmak üzere derlenen eserlerle Türk İzlenimciler'e ışık tutmayı hedefliyor.
Arkas Sanat Merkezi'nin "Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri" isimli sergisi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte manzara, natürmort ve portre başta olmak üzere derlenen eserlerle Türk İzlenimciler'e ışık tutmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com