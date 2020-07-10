Türk İşverenler Birliği, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik "seyahat uyarısını" kaldırmasını... Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Türk Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan, Alman hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptığı "seyahat" uyarısını kaldırma çağrısında bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Türk Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan, Alman hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptığı "seyahat" uyarısını kaldırma çağrısında bulundu.

TDU Başkanı Remzi Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik "seyahat" uyarısının haksız ve siyasi bir karar olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle AB ülkelerinin de turizm konusunda sıkıntılar yaşadıklarını bildiklerini vurgulayan Kaplan, "AB ülkeleri de ciddi zarar gördüğü için bu yıl turistleri kendi ülkelerine yönlendirmeye çalışıyorlar. Özellikle İspanya, Yunanistan ve İtalya'ya." dedi.

Kaplan, ancak Türkiye'nin turizmde ciddi yatırımlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Kovid-19'la mücadelede de gayet başarılı. Türkiye'de tatil, diğer Avrupa ülkelerine göre hem daha kaliteli hem daha uygun. Almanya, seyahat uyarısını bir an önce kaldırmalıdır." diye konuştu.

Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarına mektup gönderildi

Kararın kaldırılması amacıyla Türk ve Alman İşverenler Birliği olarak Almanya Başbakanlığına, Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarına bir mektup gönderdiklerini de aktaran Kaplan, mektupta Birlik olarak üzerlerine düşecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtti.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Mektupta iki ülke arasındaki yakın ilişkiler, ithalatta ve ihracatta Türkiye'nin Almanya için vazgeçilmez bir partner olduğu gerçeği, Almanya'da istihdam sağlayan binlerce Türk iş adamının varlığı, Türkiye'de 7 bin Alman şirketinin iş yaptığını, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk ile Türkiye'de yaşayan on binlerce Alman vatandaşı olduğunu özellikle vurguladık. Bir karar verilirken, bunların dikkate alınmasını istedik."

Alman iş dünyasının da Türkiye'ye gitmek istediğini ancak uyarı nedeniyle çekimser kaldığına işaret eden Kaplan, seyahat uyarısının turizm dışında faaliyet gösteren hem Türk hem Alman iş insanlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaynak: AA