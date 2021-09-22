Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da - Haberler
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Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da

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Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da

Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'daMİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu- 2'de (SNMCMG-2) görevli Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemilerinin İstanbul'da liman ziyaretinde bulunduğunu duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da

MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu- 2'de (SNMCMG-2) görevli Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemilerinin İstanbul'da liman ziyaretinde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli TCG Edincik mayın avlama gemimiz ile İspanyol ESPS Rayo ve İtalyan ITS Viareggio mayın avlama gemileri 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti icra etmektedir" denildi.

Haber :  ANKARA,


Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da

Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da

Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da

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