Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası 2019 ödülleri verildi

02.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:40

İspanya'da faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası, 2019 yılının başarılı Türk ve İspanyol şirketlerini ödüllendirdi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve Madrid'de bir otelde yapılan ödül töreninde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut "Profesyonel Kariyer" ödülüne layık görüldü.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası, 2019'un başarılı şirketlerinde İspanya'dan Gestamp Otomotiv'i, Türkiye'den de Çimsa Çimento'yu ödüllendirdi.

İspanyol ve Türk iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Ermut, "Ülkemize özellikle katma değerli yatırımları çekmekte İspanyol firmalarının önümüzdeki dönemde daha fazla rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin küresel kriz dönemlerinde kendini pozitif şekilde ayrıştırdığını belirten Ermut, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen tüm firmaların hizmetinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik potansiyelin, iki ülke arasındaki büyük sinerjinin her zaman büyük destekçisi ve inananı oldum. Şimdi bunun meyvelerini topluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ermut, Türkiye'de faaliyet gösteren 700'e yakın İspanyol firmasının toplamda 10 milyar dolara yakın yatırımı olduğuna işaret ederek, "Bu elbette potansiyelin altında ama önemli bir rakam. Bu potansiyeli artırmak için her alanda pek çok inisiyatife imza attık. Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nı desteklemek de bunlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, yatırımcılar için güvenli ve uygun bir ortam sunuyor"

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da "Türkiye, büyüyen ve istikrarlı ekonomisiyle, genç ve kaliteli iş gücüyle, büyük iç pazarıyla, vergi teşvikleriyle yatırımcılar için güvenli ve uygun bir ortam sunuyor." diye konuştu.

Büyükelçi Erginay, Dünya Bankasının 2020 iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 190 ülke arasında 27 basamak yükselerek 33. sıraya geldiğini anımsattı.

İspanya ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin 2016'da 10 milyar avroyu aştığını ve 2018'de 12 milyar avroya ulaştığını kaydeden Erginay, 2019'un ilk 9 ayında bu rakamın 9 milyar 150 milyon avro olduğu bilgisini verdi.

Çimsa Çimento adına ödülü alan Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka ise konuşmasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "İspanya ile mükemmel olan ilişkilerimizde birlikte değerlendirebileceğimiz daha fazla potansiyelimiz var." sözüne atıfta bulunarak, "Türkiye ve İspanya'nın ticari potansiyelini çok daha artıracak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerdeki potansiyele daha fazla destek vermeye devam edeceğimizden eminim." şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye yatırım yapmaktan asla pişman olmazsınız"

Gestamp Otomotiv Başkanı Francisco Riberas Mera da şunları kaydetti:

"Türkiye'de Beyçelik Gestamp Otomotiv adıyla faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de bulunduğumuz 12 yılda bu ülkeyi çok daha iyi anladık ve gelişmeye çok daha açık bir pazar olduğunu bizzat gördük. İnsan gücü Türkiye'de gerçekten çok kaliteli ve motivasyonu çok yüksek. Tüm İspanyol yatırımcılara Türkiye'de bizim gibi iş yapmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapmaktan asla pişman olmazsınız."

"İnvest in Spain" adlı İspanyol devlet yatırım kurumunun direktörü Maria Jesus Fernandez Garcia ise "İspanya için Türkiye stratejik ve büyüyen rakamlarda da görüldüğü gibi her zaman çok daha önemli olan bir pazar. İhracatımızda Türkiye, AB ülkeleri dışında ABD, Çin ve Fas'tan sonra 4. sırada yer almaktadır." dedi.

Kaynak: AA