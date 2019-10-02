02.10.2019 10:29

Türk işletmeci, Münihli veganlara kumpir, döner ve tatlılar yapıyor

Almanya, (DHA)- Türk işletmeci, Münih'te 15 yıldır vegan kumpir ve döner yapıyor. Münih şehrinde ilk kumpiri yapan işletmeci olduğunu belirten Hüseyin Saraçoğlu, Türk ve Alman müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Türk işletmeci Hüseyin Saraçoğlu'nun sahibi olduğu Kartoffelkönig (Patates Kralı) isimli büfe, Almanya'nın Münih şehrinde bulunuyor.

Sivaslı işletmeci Saraçoğlu, 15 yıl önce açtığı kafede satışa başladığı ilk kumpir ile kısa sürede beğeni topladığını; daha sonra ise vegan döner ile veganların sayılı ziyaret noktalarından biri olduğunu söyledi.

Çavdar, buğday, arpa ve bezelye karışımından yaptığı dönere yoğun ilgi olduğunu; sağlıklı beslenmek isteyenlerin yine vegan tatlılara rağbet ettiklerini belirten Saraçoğlu, 'Sattığımız döner, bizim Seitan döner, yani çavdar, arpa, buğday, bezelye türü şeylerden hazırlanan bir gıda maddesi. İnsanların et ihtiyacını gideriyor. Bunun yanında pastalarımız vegan, sütlaçlarımız vegan, böreklerimiz vegan. Yani anlayacağınız, burada bulunan bütün ürünler insan sağlığı için üretilen ürünler diyebilirim' diye konuştu.

'MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 70'İ ALMAN'

Müşterilerin yüzde 70'inin Alman olduğunu söyleyen Saraçoğlu, 'Münih Teknik Üniversitesi'nin yakınındaki işletmemize özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Müşterilerimizin hepsi bilinçli beslenen insanlar. Evlere de servis yapıyoruz. Talep arttıkça büyümeyi düşünüyoruz. Gerekirse Münih dışında da şubeleşeceğiz' dedi.

Restorana döner yemeye gelen bir Alman vatandaşı ise, 'Buraya çok sık geliyorum. Burada vegan ve vejetaryen gıdaların olması tercih sebebim. Buraya gelmekten mutluluk duyuyorum' dedi.

'İÇİMİZ RAHAT BİR ŞEKİLDE YEMEK YİYEBİLİYORUZ'

Saraçoğlu, işletmeye Türklerin de yoğun ilgisi olduğunu, özellikle Türkiye'den okumak için Almanya'ya gelen öğrencilerin yemekleri çok beğendiğini söyledi. İşletmenin müdavimlerinden olduğunu söyleyen bir Türk ise büfeye güvendiklerini ve severek geldiklerini belirterek, 'Burada evinizde yaptığınız gibi sağlıklı gıda var. Kafanızda hiç şüphe olmadan beslenebiliyorsunuz. Ayrıca çeşit de çok ve sebze ağırlıklı. Nerede ne yediğinizi bilemediğiniz bu zamanlarda bu işletmeye gelip içiniz rahatça yemek yiyebiliyorsunuz' dedi.

Kaynak: DHA