TÜRK İŞİ ŞAKADA MUCİZE KURTULUŞ ...
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TÜRK İŞİ ŞAKADA MUCİZE KURTULUŞ ...

O ANLAR KAMERADAHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - TÜRK işi şaka az daha arkadaşının canına mal oluyordu.

TÜRK İŞİ ŞAKADA MUCİZE KURTULUŞ ...
23.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:07

O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - TÜRK işi şaka az daha arkadaşının canına mal oluyordu. Bostancı Oto Sanayii bir kişi, şaka yapmak amacıyla arkadaşının üzerine otomobilini sürdü. Ancak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil durmayınca talihsiz genç, iki araç arasında kalmaktan son andan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

ŞAKA YAPMAK İSTEDİ

Olay önceki gün akşam saatlerinde Bostancı Oto Sanayii'nde meydana geldi. Bir sürücü, samimi arkadaşı Emre Oktay'ı yolda yürürken gördü. Ardından otomobilini şaka yapmak amacıyla Oktay'ın üzerine sürdü. Fakat otomobil yağmurunda etkisiyle duramayınca önce Emre Oktay'a ardından park halindeki minibüse çarptı. Oktay refleks ile zıplayınca şans eseri iki aracın arasında kalmaktan kurtuldu. Emre Oktay kazayı yara almadan atlattı. Oktay daha sonra sürücü koltuğunda şok geçiren arkadaşının yanına gitti.  

BÖYLE ŞAKA OLMAZGörgü şahitlerinden bir kişi, "Gürültüyle dükkandan çıktı. Samimi arkadaşını yürürken görmüş. 'Şaka yapayım diyor', arabayla gelirken frene basıyor ama yerler ıslak olduğu için araç durmuyor. Arada sıkışabilirdi, son anda kurtuldu, büyük şans kurtulması. Böyle şaka olmaz" dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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