Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti; 14 gün karantinada kalacaklar
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Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti; 14 gün karantinada kalacaklar

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların yapılamadığı Malta'da bir Türk firmasının yol ve altyapı, otel, konut, çarşı ve yüzme havuzu projesinde çalışacak 86 Türk işçi, özel izinle Malta'ya gitti.

Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti; 14 gün karantinada kalacaklar
24.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:16

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların yapılamadığı Malta'da bir Türk firmasının yol ve altyapı, otel, konut, çarşı ve yüzme havuzu projesinde çalışacak 86 Türk işçi, özel izinle Malta'ya gitti. Koronavirüs testleri yapılan işçiler Malta'da 14 gün karantinada kaldıktan sonra projede görev yapmaya başlayacaklar. 

Özmen Holding bünyesinde bulunan Sis Enerji üretim A.Ş ve System İnşaat şirketi Malta'da yapımına başlanılacak projede görev yapan Türk işçiler, özel izinler alındıktan sonra Türk Hava Yolları'ndan (THY) kiralanan uçakla Malta'ya gittiler. Ellerinde Türk bayraklarıyla poz veren Türk işçilere Malta yolculuğu öncesi koronavirüs testi yapıldı. Malta devleti Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarından alınan özel izinle Malta'ya giden ve koronavirüs testleri negatif çıkan 86 Türk işçisi karantina süresinin ardından çalışmalara başlayacak. 

BİZLER BİR AKINCIYIZ

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Özmen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özmen, "Bu dönemde yurt dışına giden herkes bir anlamda akıncı aslında. Bayrağımızı temsil ediyor. O yüzden arkadaşlarımıza birer bayrak hediye ederek, Malta'ya gönderiyoruz. Biz, Malta devletine önemli altyapı ve projeler yapıyoruz. Onun için özel izinlerle işçilerimizi gönderiyoruz. Malta Sağlık Bakanlığı'nın bu arkadaşlarımızın gidebilmesi için çok büyük desteği var. Malta Çalışma Bakanlığı'nın ve orada iş yaptığımız idarelerin büyük desteği ve özel izinleriyle bu arkadaşlarımızı gönderebiliyoruz. Bugün normal şartlarda herhangi bir kişinin gidebilmesi mümkün değil. Ayrıca THY'ye teşekkür ediyoruz. Onlardan büyük destek gördük. Biz onlardan bir uçak kiraladık. Şimdi özel charter seferiyle gönderiyoruz. Bizim sadece listede izinli, ismi olan personellerimiz gidiyor. Başka kimse yok uçakta" dedi. 

TEDBİRLERİMİZİ ALDIK, ÇALIŞMALARIMIZI DURDURMADIKPandemi süreci dünyada her şeyi etkilediğini ifade eden Özmen konuşmasında şunları söyledi: "Normal olarak Malta'daki bizim işleri de etkiledi. Ama biz tedbir alma konusunda biraz daha erken davrandık. Orada şu anda 300'e yakın çalışanımız var. Gidenlerle beraber yaklaşık 400 kişi olacak. Hiçbirinde pozitif vaka yaşanmadı. Birçok ülkenin firmaları işlerini durdurdu. Biz tedbirler alarak işlerimizin tamamını devam ettirdik. Bu yüzden izinleri alarak, arkadaşlara ihtiyacımız olduğunu belirttik. Şimdi aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan, oradaki arkadaşlarımızla işlerimizi durdurmadan devam ediyoruz."

LİBYA'DA AKAN KAN DURACAK 

Malta'nın yanı sıra Libya'da da inşaat işleri yaptıklarını hatırlatan Erkan Özmen, "25 yıldır Libya'da iş yaptık. Libya'da 10 yıldır kan akıyor, Libyalılar perişan durumda. Öncelikle Türkiye'nin büyük gayretleri sonucunda inşallah bu duracak. Çocuklar 10 yıldır okula gidemiyor. İnşallah Libya'da birbirlerini öldüren kardeşlerimizin kanının akması duracak. Ondan sonra bize ihtiyaç olursa biz yine gider elimizden gelen her şeyi yaparız. Öncelikle orada savaşın bitmesini ve oradaki kanın durmasını istiyoruz. Bizim yurt dışında sürekli müteahhitlik ve iş yapan belki yaklaşık 100 tane şirketimiz var ama Türkiye'de 400 bin inşaat şirketi var. Neredeyse 10 binde biri yurt dışında iş yapıyor. Büyük bir dünya var dışarıda. Türk müteahhitleri dünyaya davet ediyoruz. Gelsinler, oralarda iş yapabilirler. Bizimle Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da hiçbir ülke firması rekabet edemez. Bizim firmalarımızın en büyük çıkış yolu yurt dışına açılmaktır" diye ifade etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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