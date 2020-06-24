Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti

Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti Türk işçiler Malta'da 14 gün karantinada kalacaklar Korona virüs nedeniyle uçuşların yapılamadığı Malta'ya Türk işçiler özel izin ve özel uçakla gitti.

24.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:09

Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti

Türk işçiler Malta'da 14 gün karantinada kalacaklar

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle uçuşların yapılamadığı Malta'ya Türk işçiler özel izin ve özel uçakla gitti. İşçiler, Malta'da bir Türk firmasının yol ve altyapı, otel, konut, çarşı ve yüzme havuzu projesinde çalışacak. Gitmeden önce korona virüs testleri yapılan 86 Türk işçi Malta'da 14 gün karantinada kaldıktan sonra projede görev yapmaya başlayacaklar.

Özmen Holding bünyesinde bulunan Sis Enerji üretim A.Ş ve System İnşaat şirketinin Malta'da yapımına başlanılacak projesinde görev yapan Türk işçiler, özel izinler alındıktan sonra Türk Hava Yolları'ndan kiralanan uçakla Malta'ya gittiler. Ellerinde Türk bayraklarıyla poz veren Türk işçilere Malta yolculuğu öncesi korona virüs testi yapıldı. Malta devleti Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarından alınan özel izinle Malta'ya giden ve korona virüs testleri negatif çıkan 86 Türk işçisi karantina süresinin ardından çalışmalara başlayacak.

Bizler bir akıncıyız

Korona virüs nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Özmen, "Bu dönemde yurt dışına giden herkes bir anlamda akıncı aslında. Bayrağımızı temsil ediyor. O yüzden arkadaşlarımıza birer bayrak hediye ederek, Malta'ya gönderiyoruz. Biz, Malta devletine önemli altyapı ve projeler yapıyoruz. Onun için özel izinlerle işçilerimizi gönderiyoruz. Malta Sağlık Bakanlığının bu arkadaşlarımızın gidebilmesi için çok büyük desteği var. Malta Çalışma Bakanlığı'nın ve orada iş yaptığımız idarelerin büyük desteği ve özel izinleriyle bu arkadaşlarımızı gönderebiliyoruz. Bugün normal şartlarda herhangi bir kişinin gidebilmesi mümkün değil. Ayrıca THY'ye teşekkür ediyoruz. Onlardan büyük destek gördük. Biz onlardan bir uçak kiraladık. Şimdi özel charter seferiyle gönderiyoruz. Bizim sadece listede izinli, ismi olan personellerimiz gidiyor. Başka kimse yok uçakta" dedi.

Tedbirlerimizi aldık, çalışmalarımızı durudurmadık

Pandemi süreci dünyada her şeyi etkilediğini ifade eden Özmen konuşmasında şunları söyledi:

"Normal olarak Malta'daki bizim işleri de etkiledi. Ama biz tedbir alma konusunda biraz daha erken davrandık. Orada şu anda 300'e yakın çalışanımız var. Gidenlerle beraber yaklaşık 400 kişi olacak. Hiçbirinde pozitif vaka yaşanmadı. Birçok ülkenin firmaları işlerini durdurdu. Biz tedbirler alarak işlerimizin tamamını devam ettirdik. Bu yüzden izinleri alarak, arkadaşlara ihtiyacımız olduğunu belirttik. Şimdi aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan, oradaki arkadaşlarımızla işlerimizi durdurmadan devam ediyoruz."

Libya'da akan kan duracak

Malta'nın yanı sıra Libya'da da inşaat işleri yaptıklarını hatırlatan Özmen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özmen, "25 yıldır Libya'da iş yaptık. Libya'da 10 yıldır kan akıyor, Libyalılar perişan durumda. Öncelikle Türkiye'nin büyük gayretleri sonucunda inşallah bu duracak. Çocuklar 10 yıldır okula gidemiyor. İnşallah Libya'da birbirlerini öldüren kardeşlerimizin kanının akması duracak. Ondan sonra bize ihtiyaç olursa biz yine gider elimizden gelen her şeyi yaparız. Öncelikle orada savaşın bitmesini ve oradaki kanın durmasını istiyoruz. Bizim yurt dışında sürekli müteahhitlik ve iş yapan belki yaklaşık 100 tane şirketimiz var ama Türkiye'de 400 bin inşaat şirketi var. Neredeyse 10 binde biri yurt dışında iş yapıyor. Büyük bir dünya var dışarıda. Türk müteahhitleri dünyaya davet ediyoruz. Gelsinler, oralarda iş yapabilirler. Bizimle Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da hiçbir ülke firması rekabet edemez. Bizim firmalarımızın en büyük çıkış yolu yurt dışına açılmaktır" diye ifade etti.

Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Artan vakalar sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Türkiye'de 2019'da ölen erkek sayısı kadınlardan fazla
Türkiye'de 2019'da ölen erkek sayısı kadınlardan fazla
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Adem Büyük Yılmaz Vural Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Kadın Bodrum Alişan
Şu an buradasınız: Türk işçiler özel izinle Malta'ya gitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 21:14:20. #1.15#
title