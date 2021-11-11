Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı "Arnavutluk'ta Arıcılık Eğitimleri için Eğitmenlerin Yetiştirilmesi Programı" kapsamında eğitim verdi

AYDIN (Habermetre) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından eğitilen Arnavutluk'taki arı yetiştiricileri ve arı yetiştiriciliği eğitmenlerine sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Başkent Tiran'a bağlı Paskuqan Belediyesinde düzenlenen törene TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Arnavutluk Ulusal Arıcılar Federasyonu temsilcileri, eğitmenler ve arı yetiştiricileri katıldı.

Eğitmenlerden Prof. Dr. Levent Aydın, eğitim boyunca arıcılık ile ilgili sorunları ele aldıklarını söyledi.

Özellikle biyo güvenlik açısından arılarda ilaç kullanımının gerekliliği ve bunun nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştığını aktaran Aydın, "Oldukça dostça karşılandık, ama dünyanın her yerinde arıcıların sorunları hep aynıdır. Özellikle yetiştiricilik ve hastalıklar konusundaki sorunların tüm dünyaya benzer olduğunu gördük. Bunlara nasıl bir çözüm bulabiliriz, bunları aradık" diye konuştu.

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