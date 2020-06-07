Türk İşaret Dili Bayramı
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Türk İşaret Dili Bayramı

İSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Yeliz Arslan, daha erişilebilir engelsiz bir dünya için herkesin işaret dili öğrenmesi gerektiğini belirterek, dünyada 100'den fazla işaret dili olduğunu, Türk İşaret Dili'nin ise Türkiye'ye özgü olduğunu kaydetti.

07.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:29

İSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Yeliz Arslan, daha erişilebilir engelsiz bir dünya için herkesin işaret dili öğrenmesi gerektiğini belirterek, dünyada 100'den fazla işaret dili olduğunu, Türk İşaret Dili'nin ise Türkiye'ye özgü olduğunu kaydetti.

İşitme veya konuşma engellilerin kendilerini ifade edebilmek için kullandığı Türk işaret dilinin toplumda yaygınlaşması amacıyla her yıl 7 Haziran'da kutlanan Türk İşaret Dili Bayramı'yla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Arslan, Türk İşaret Dili'nin (TİD), Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanılan bir dili olduğunu anlattı.

İSMEK'te işaret dili eğitmeni olarak çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arslan, kurslarda ileri seviye işaret diline devam ettiğini, pratik yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"İşaret dili, işitme ve konuşma engellilerinin kendi aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini ve yüz mimiklerini, bütün vücut dilini kullandıkları görsel bir dil. Türk İşaret Dili 2005 yılında resmi olarak kabul edildi. 2007 yılında ilk Türk İşaret Dili Çalıştayı ülkemizde düzenlendi. Çalıştay sonunda TİD alfabesiyle ilgili bazı kararlar alındı. Alfabenin çift elle kullanılmasına karar verildi. İşaretler tek tek belirlendi. Ayrıca her yıl 7 Haziran'ın Türk İşaret Dili Bayramı olarak kutlanması kararı da alındı."

Arslan, işaret diliyle ilgili herhangi bir yüksek öğretim bölümü olmadığı için kurslarda eğitimin verildiğini ifade ederek, kurslarda ilk etapta 120 saatlik birinci seviye eğitim verildiğini, ardından Türk İşaret Dili Öğreticiliği ve tercümanlık eğitimi verildiğini belirtti.

Dünyada 100'den fazla işaret dili olduğunu dile getiren Arslan, "Türkiye'de kullandığımız, Türk İşaret Dilidir. Türkiye'ye özgüdür. İşaret dili evrensel değildir. Her ülkenin kendine özgü işareti var. Onun dışında uluslararası bir işaret dili var. Ülkelerin kendi arasındaki kongrelerde, sempozyumlarda, spor müsabakalarında bir araya geldiklerinde, kullanabilecekleri bir dil uluslararası işaret dili olarak şu anda kullanılıyor." diye konuştu.

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların en büyüğünün iletişim eksikliği olduğu düşünüldüğünde işaret dilinin ne denli önemli olduğunun görüleceğini belirten Arslan, "Bu bireylerimizin toplum içinde aktif bir biçimde var olabilmeleri için işaret dili çok önemlidir." dedi.

İSMEK'in kurslarıyla bilgi veren Arslan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ilk defa İSMEK Kişisel Gelişim Okulu'nda işaret diliyle tiyatro kursu açıldı. Kurs sonunda güzel bir oyun sahnelendi. Ayrıca İSMEK'te geçen yıl uluslararası işaret dili eğitimi verdik, 'Ellerini Konuştur' etkinliği yaptık. İşaret dili eğitimi alan öğrencilerimizle engelli dostlarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz."

Salgın sürecinde eğitimleri uzaktan tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Arslan, "Uzaktan eğitimde işaret dili görsel ve bütün vücudumuzu kullanabileceğimiz bir dil olduğu için biraz zorlandık." diye konuştu.

Yeliz Arslan, daha erişilebilir, engelsiz bir dünya için herkesin işaret dili öğrenmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok üniversitede işaret dili eğitimi veriliyor. Bazı üniversitelerde seçmeli, bazılarında zorunlu olarak eğitim veriliyor. Temennimiz temel diller gibi daha yaygın hale gelmesi. İşitme engelli bireyler, iletişim kurmada büyük çaba gösteriyorlarsa işitenlere düşen görev onlara destek olmak, onların kullandığı bu dili öğrenerek iletişimi kolaylaştırmak. En büyük isteğim onların dilini konuşarak bu engelleri kaldırmak."

Türk İşaret Dili Bayramı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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