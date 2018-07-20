Türk İşadamından, Hollandalı Bakana Tepki

BAKAN Blok'un bu açıklamasıyla Hollandalı Türkleri üzdüğünü belirten Torunoğulları, şöyle dedi:

"Hollanda Türk Toplumu Hollanda'nın asli unsurudur. Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, katıldığı bir kapalı toplantıda çok kültürlü toplumların birbirileriyle iyi geçinemediğini söylemiştir. Bakanın yaptığı bu açıklama, Hollanda Türk toplumunu derinden yaralamıştır. Hollanda Türk toplumu 50 yıldır 18 bin müteşebbisi ile sorumluluklarını yerine getiren ve komşuları ile güzel ilişkiler kuran bir toplumdur. Hollanda bizimde ülkemiz, benim gibi 18 bin iş adamının Hollanda'ya yatırım yapmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

'KEŞKE O GÖZLE BAKSA'

"Bu tarz açıklamalar da bize geri adım attıramaz. Bu tür talihsiz açıklamaları Edelstaal grubu olarak doğru bulmuyoruz. Bakan Blok, bu tür açıklamalar yerine bu konudaki var olan güzellikleri keşke o gözle baksa, çok kültürlü toplumun aslında bir zenginlik olduğunu ülkemize katkı sağladığını bilmesini istiyoruz. Hollanda da kurulan şirketlerin Hollanda şirketleri olduğunu yatırım yaptıkları ülkelerde Hollanda'yı temsil ettiklerini unutmayalım bir iş adamı olarak siyaset yapan ve ülkemizi temsil eden bakanlarımızın açıklamalarında bizleri üzmemesini arzu ediyoruz. Bir önceki Dış İşleri Bakanımız Bert Koenders, bizlere göstermiş olduğu anlayışı ve hoşgörüyü Bakan Blok'tan da beklediğimizi ve bu tür söylemlerin Hollanda Türk Toplumunu derinden yaraladığını bildirmek isterim."