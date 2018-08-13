Türk İşadamı, Alt Yapı Başkanı Oldu

LONDRA'da 12 yıl Galatasaray (UK) Futbol Kulübü başkanlığı ardından İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan işadamı Mehmet Mimoğlu, Cambridge City'nin Altyapı Başkanlığına getirildi. Finans Danışmanlığı ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren Mimoğlu, dört yıl önce yerleştiği Cambridge bölgesinde geçen dönem muhasipliğini yaptığı kulüp yönetimi tarafından yapılan teklifi kabul ederek göreve başladı. Cambridge City yönetimi ile 2017-18 sezonu başında tanışan Mimoğlu, TTFF camiasında aktif olmanın yanında son iki sezondur İngiltere Futbol Federasyonu (FA) bağlantılı Disiplin Komitesi görevin de bulunuyor.

Cambridge City Yönetim Kurulu Üyesi Phil Brasher'in yönlendirmesi ve desteği ile 2017-18 sezonu başında kulüp veznedarlığı görevini üstlenen Mimoğlu, 190 civarında oyuncu kadrosuna sahip U12 -U18 arası olan toplam dokuz takımın alt yapı başkanı oldu.

10'UNCU YILINI KUTLAYACAK

Cambridge City'nin bu sene 110'uncu yılının kutlanacağını belirten Mimoğlu şunları söyledi:

"Kulübümüz en parlak döneminde 16 bin kişilik kulübe ait bir stad ile üst ligleri zorlayan kadrolara sahip oldu. Şu anda yarı profesyonel statüde; İngiltere 6 Lig seviyesinde ve inşaat halinde olan stadyumu ile üst ligleri hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak 5 sezondur aktif olan 1 rezerve takımı ve U12-U18 arası yaş grubunda dokuz takımı var. Alt yapı çalışmaları dokuz kişilik yönetim kurulu kadrosu tarafından gerçekleştiriliyor. Alt yapının ilk amacı A takıma oyuncu yetiştirmek olsa da son beş yılda West Ham ve Norwich City alt yapılarına geçiş yapmış oyuncular da alt yapıdan çıktı. Yaşanan süreçte kulüpte çok uzun geçmişim olmasa da, geçen sezon gösterdiğim olumlu çalışma isteğimin yanı sıra İngiltere TTFF çalışmalarımda geliştirdiğim yöneticilik vasıflarım, FA ve kulüp takımlarının bağlı olduğu liglere bağlantı kurma tecrübem sebebi ile alt yapı başkanlık görevine kulüp çoğunluğunun en sıcak baktığı isim oldum. Yapılan teklifi de büyük bir heyecanla kabul ettim. Uzun yıllardır severek ve daha çok Türk toplumunun bünyesinde yaptığım futbol çalışmalarının Cambridge City bünyesinde kendimi kabul ettirmem ile sonuçlanmasından büyük sevinç duyuyorum.

Cambridge, Türk toplumuna topluma çok uzak olmayan bir şehir. Yetenekli gençlerimizi Cambridge City bünyesinde olması veya çalışmalarımda edineceğim bağlantılar ile daha üst seviyelerde olması için oluşacak her fırsatta gençlerimizin destekçisi olacağım."