Türk-İş: Zorunlu Arabuluculuk Sistemi Gözden Geçirilmeli

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Hükümete düşen ertelenen iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini geç kalmaksızın uygulamaya koymak ve artık işçi lehine hiçbir olumlu yanı olmadığı bizzat işveren tarafından açıklanan zorunlu arabuluculuk sistemini yeniden gözden geçirmektir." dedi.