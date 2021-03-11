Türk-İş yönetiminden şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk-İş yönetiminden şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti

11.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:05
Türk-İş yönetiminden şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, 4 Mart'ta Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, 4 Mart'ta Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Atalay, Merkez Orduevi'ndeki ziyarette, şehidin eşi Ziynet Erbaş'a, Hatay'ın Belen ilçesinde oluşturulan "Türk-İş Korgeneral Osman Erbaş Şehitler ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı"nın albümünü takdim etti.

Ziyarette, Osman Erbaş'ın pilot oğlunun Türk-İş'e bağlı Hava-İş Sendikasına üye olduğunu ifade eden Atalay, şehidin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.

Atalay'a, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Türk Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Esra Erol Birol Güven Murat Balcı Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Halis Özkahya Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk-İş yönetiminden şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:06:47. #1.15#
title