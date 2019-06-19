Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü...
Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon+3 puan refah payı talep etti.
Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon+3 puan refah payı talep etti.
Kaynak: AA
AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Son Dakika Haberleri