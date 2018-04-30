Türk-İş'ten Vali Ata'ya Ziyaret

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için kentte bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, beraberindeki heyetle Hatay Valisi Ata'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ata, Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda kabul ettiği Atalay ve beraberindekilerle sohbet etti.

Sendikal faaliyetlerin gelişmiş demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atalay, ziyarette konfederasyonlarında bu yıl Hatay'da yapılması kararlaştırılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin bilgi verdi.

Vali Ata'ya kabullerinden dolayı teşekkür eden Atalay, 1 Mayıs kutlamalarının barış ve huzur içerisinde kutlanması için gerekli bütün gayreti göstereceklerini ifade etti.