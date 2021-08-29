Türk-İş'ten üye sendikalara Kovid-19 aşısı genelgesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk-İş'ten üye sendikalara Kovid-19 aşısı genelgesi Açıklaması

Türk-İş'ten üye sendikalara Kovid-19 aşısı genelgesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), bağlı sendikaların genel başkanlıkları, bölge ve il temsilciliklerine genelge göndererek, Kovid-19 aşısı konusunda tereddüt yaşayan yurttaşların aşılanması için bilgilendirme faaliyetinde bulunulmasını istedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), bağlı sendikaların genel başkanlıkları, bölge ve il temsilciliklerine genelge göndererek, Kovid-19 aşısı konusunda tereddüt yaşayan yurttaşların aşılanması için bilgilendirme faaliyetinde bulunulmasını istedi.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, genelgenin, Genel Başkanı Ergün Atalay ile Genel Sekreter Pevrul Kavlak'ın imzasıyla gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre genelgede, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının sosyal ve ekonomik zararlara yol açtığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan tabloların yürekleri incittiği, vefat edenlerin geride üzüntü ve keder bıraktığı belirtilen genelgede, "Ülkemizde bir yandan halk sağlığı alanında çalışmalar yürütülürken diğer yandan da salgının ekonomik sonuçları ile mücadele edilmektedir. Eylül ayı itibariyle okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilecek olması, bugün gelinen aşamada, salgınla mücadele faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini zorunlu kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bilim insanlarının maske takmanın, sosyal mesafeye uymanın, hijyen kurallarına dikkat etmenin virüse maruz kalma ve yayma riskini azaltmaya yardımcı olacağının ancak yeterli olmayacağının vurgulandığı genelgede, aşılama faaliyetinin toplumsal bağışıklığın sağlanması ve ölümlerin azaltılması bakımından son derece önem taşıdığı hatırlatıldı.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Aşı farkındalığının sağlanmasında ve her bir yurttaşımızın aşılanmasının teşvik edilmesinde, toplumun en örgütlü kesimini oluşturan işçilerin ve üyesi oldukları sendikaların, önemli sorumluluğu bulunduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle, salgın ile mücadele etmemizde büyük öneme sahip olduğunu düşündüğümüz aşılama faaliyetine herkesin katılması, bu konuda tereddüt yaşayan yurttaşlarımızın da aşı olmaları için teşvik edilmesi doğrultusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması gerektiğine inanıyoruz."

Konfederasyon, genelgeyle birlikte "Çalışanlar için Kovid-19 Rehberi"ni de bağlı sendikalar ile bölge ve il temsilciliklerine gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

İSTANBUL'DAN TÜRKİYE'NİN DÖRT YANINA KORSAN TAKSİ AĞI
İSTANBUL'DAN TÜRKİYE'NİN DÖRT YANINA KORSAN TAKSİ AĞI
Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Akar: '(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için...
Akar: "(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk-İş'ten üye sendikalara Kovid-19 aşısı genelgesi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 12:26:06. #1.14#

title