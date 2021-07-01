Türk-İş'ten "Salgın Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaların Yol Açtığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" sempozyumu

Türk-İş'in "Salgın Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaların Yol Açtığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" sempozyumu 5 Temmuz Pazartesi günü çevrim içi düzenlenecek.

Türk-İş'in "Salgın Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaların Yol Açtığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" sempozyumu 5 Temmuz Pazartesi günü çevrim içi düzenlenecek.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılış konuşmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem yapacak.

Sempozyum, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki panelden oluşacak.

İlk panelde, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu "Salgın Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaların Sosyal Güvenlik Açısından Etkileri", Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onat Öztürk "SGK'nin Kod 29 Uygulaması ile İlgili Sorunları" başlıklarında bilgi verecek.

İkinci panelde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Şahin Çil, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Başterzi ve Çalışma ve Toplum Dergisi Editörü Murat Özveri "Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Döneminde Geçen Sürelerin Hukuken Değerlendirilmesi" hakkında konuşma yapacak.

Çevrim içi düzenlenecek sempozyum, Türk-İş'in YouTube sayfasından canlı yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe