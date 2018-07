Türk-İş'ten Mesut Özil'e Destek

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Karakterinden, mütevaziliğinden ve onurlu duruşundan taviz vermeyen Özil geldiği yeri hiçbir zaman unutmamıştır. Yıllardır yaşadığı ayrımcılığa rağmen işçi ailesinden gelen terbiyesini hiçbir zaman kaybetmeyip, yaşadığı acıları hoşgörü ile karşılamış ve yılmadan yoluna devam edip nice zaferlere imza atmıştır" dedi.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in uğradığı ırkçı eleştiriler nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yıllardır yaşadığı ayrımcılığa rağmen işçi ailesinden gelen terbiyesini hiçbir zaman kaybetmeyip, yaşadığı acıları hoşgörü ile karşılamış ve yılmadan yoluna devam edip nice zaferlere imza atmıştır" dedi.

Özil'in Almanya Milli Takımı için vazgeçilmez bir futbolcu olduğunu dile getiren Atalay, "Almanya'da birçok defa yılın futbolcusu seçildi. Dünyanın en iyi teknik adamlarıyla ve futbolcularıyla çalıştı. 2014 yılında Alman Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı kaldırdı. Kendisinin deyişiyle evde Türk, dışarıda, okulda ve futbolda Alman kültürüyle büyüdü. Bunun bir dezavantaj değil, aksine büyük bir avantaj olduğunu her röportajında vurguladı. Ülkemizin Cumhurbaşkanı ile çektirdiği fotoğraf sonrası ırkçı ve ayrımcı saldırılara maruz kalan Özil, bu alçakça tutumlara boyun eğmeyip Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden destek gören Mesut Özil, bu onurlu duruşu karşısında her kesimin takdirini topladı. Mesut Özil'in dedeleri Zonguldak'ta maden ocaklarında işçiydi. 1960'larda Almanya'ya göç ettiler. Babası Mustafa ile annesi Gülizar'ın dört çocuğundan biri olan Mesut, bir işçi çocuğuydu. Babası deri fabrikasında başlayan işçilik hayatına Opel'de işçi olarak devam etti. Boğazlarından geçen her lokma işçi emeğinin ürünüydü. Alın terinin ne demek olduğunu çok iyi bilen Özil, hayatın her alanında ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz kaldı. Kendisi verdiği bir demeçte 'Attığım şutlar, kalecinin kulaklarını sıyırıyordu. Ama buna rağmen, genç takımına seçilenler arasında hiç yer almadım. Benden iyi olmamalarına rağmen ismi hep Matthias, Markus ya da Michael olan çocuklar seçiliyormuş gibi geliyordu bana. Ama önemli olan şimdi olduğum yer. Zoru başarmak daha güzel' ifadelerini kullanmıştı. Karakterinden, mütevaziliğinden ve onurlu duruşundan taviz vermeyen Özil, geldiği yeri hiçbir zaman unutmamıştır. Yıllardır yaşadığı ayrımcılığa rağmen işçi ailesinden gelen terbiyesini hiçbir zaman kaybetmeyip, yaşadığı acıları hoşgörü ile karşılamış ve yılmadan yoluna devam edip nice zaferlere imza atmıştır. Mesut Özil'in onurlu duruşu ümit ediyoruz ki dünyadaki ırkçı faaliyetlerin ve her türlü ayrımcılığın da azalarak bitmesine vesile olur. Tarih bu onurlu duruşu asla unutmayacaktır. Emek camiası olarak Mesut Özil'in her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA