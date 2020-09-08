Türk-İş'ten Kovid-19 nedeniyle karantinada olan işçi için yasal düzenleme talebi Açıklaması
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Türk-İş'ten Kovid-19 nedeniyle karantinada olan işçi için yasal düzenleme talebi Açıklaması

Türk-İş Konfederasyonu, aynı evde yaşayan aile bireylerinden birine virüs teşhisi konulması sebebiyle karantinaya alınan ancak Kovid-19 tanısı konulmamış sigortalı çalışana "geçici iş göremezlik ödeneği" verilmesiyle ilgili yasal düzenleme talebinde bulundu.

Türk-İş'ten Kovid-19 nedeniyle karantinada olan işçi için yasal düzenleme talebi Açıklaması
08.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:11

Türk-İş Konfederasyonu, aynı evde yaşayan aile bireylerinden birine virüs teşhisi konulması sebebiyle karantinaya alınan ancak Kovid-19 tanısı konulmamış sigortalı çalışana "geçici iş göremezlik ödeneği" verilmesiyle ilgili yasal düzenleme talebinde bulundu.

Konfederasyon'dan yapılan açıklamada, aynı evde yaşayan aile bireylerinden birine virüs teşhisi konulması sebebiyle karantinaya alınan ancak Kovid-19 tanısı konulmamış sigortalı çalışana geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a bir yazı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yazıda şu ifadelerin yer aldığı bildirildi:

"Ülkemizde nüfusun büyük bölümünü ücretli çalışanlar ve ailelerinin oluşturduğu dikkate alındığında, işçilerin virüse yakalanmasını engelleyecek önlemlerin artırılması zaruridir. Bu bağlamda Konfederasyonumuz bir hususa dikkat çekmekte yarar görmektedir. Çalışma hayatında aktif sigortalı olan bir işçinin aynı ev içerisinde yaşadığı aile bireylerinden birisinin koronavirüse yakalanması durumunda tedbir amaçlı olarak iş yerine gelmemesi ve karantinada kalması virüsün topluma yayılmaması için çok önemlidir. 5510 sayılı Kanun hastalık halini, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğe neden olan rahatsızlıklar olarak tanımladığı için karantinada olan ve fakat virüs bulaşmamış işçi hasta kabul edilmemekte, bu nedenle de geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamamaktadır.

Karantinada bulunan işçinin ücreti, işe gitmemesi nedeniyle kesilmektedir. SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alamayan işçinin ücretinin de ödenmemesi, özellikle düşük gelir grubunda yer alan çalışanlar için çok zor bir durumu beraberinde getirmektedir. Gelirden uzak kalmaya gücü olmayan işçiler evlerinde virüs taşıyan yakınları olmasına rağmen işe gitmek zorunda kalmaktadır. İşçilerin yoğun olarak toplu taşıma kullandığı ve kalabalık ortamlarda çalıştıkları düşünüldüğünde bu durumun virüsün yayılma riskini arttırdığı görülecektir.

Aile bireyi hasta olduğu için karantinada bulunan ancak kendisi teşhis almamış işçiye hastalık sigortası üzerinden geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi karantina sürecini evde geçirmeye teşvik edecek bir unsur olacaktır.

Mevzuatımızı, daha önce benzeri yaşanmamış boyuttaki bu virüse karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlemek toplum sağlığı için önem taşımaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda, aile bireyi hasta olduğu için karantinada bulunan ancak kendisi teşhis almamış işçiye hastalık sigortası üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesine imkan verir şekilde bir düzenlenme yapılması, virüse karşı sürdürülen mücadele sürecine olumlu katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA

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