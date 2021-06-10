Türk-İş'ten "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" mesajı Açıklaması
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Türk-İş'ten "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" mesajı Açıklaması

Türk-İş'ten 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Türk-İş Yönetim Kurulu, Türkiye'de çalışmak zorunda olan çocukların sorunlarının çözümlenmesi için sosyal ve ekonomik önlemlerin alınması, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Türk-İş Yönetim Kurulu, Türkiye'de çalışmak zorunda olan çocukların sorunlarının çözümlenmesi için sosyal ve ekonomik önlemlerin alınması, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Türk-İş Yönetim Kurulunca, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" nedeniyle yayımlanan mesajda, dünyada ve Türkiye'de başta yoksulluk olmak üzere bozuk gelir dağılımı, düşük ücret, işsizlik, hızlı nüfus artışı, göç, çarpık kentleşme ve yetersiz eğitim gibi çeşitli nedenlerle birçok çocuğun aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalıştığı ifade edildi.

Çalışmak zorunda olan çocukların sorunlarının Türkiye'nin temel sorunlarından biri olduğu belirtilen mesajda, "Yayınlanan son çocuk iş gücü anketi sonuçlarına göre, ülkemizde 5-17 yaş grubundaki 16 milyon 457 bin çocuğun 720 bininin ekonomik faaliyette çalıştığı tahmin edilmektedir. Buna göre, bu yaş grubundaki çocukların yüzde 4,4'ünün çalıştığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Çocukları çalışma hayatında değil okullarda, oyun parklarında görmek istiyoruz"

Çalışmak zorunda olan çocukların yüzde 30,8'inin tarım, yüzde 23,7'sinin sanayi, yüzde 45,5'i nin ise hizmet sektöründe yer aldığı aktarılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Yaş grubuna göre incelendiğinde 5-14 yaş grubunda çalışmak zorunda olan çocukların yüzde 64,1'i tarım sektöründe 15-17 yaş grubunda çalışmak zorunda olan çocukların ise yüzde 51,0 ise hizmet sektöründedir. Yaş gruplarına göre bakıldığında 5-14 yaş grubunda çalışmak zorunda olan çocukların yüzde 72'si, 15-17 yaş grubunda çalışmak zorunda olan çocukların ise yüzde 64,1'i aynı zamanda bir eğitime devam etmektedir. Çalışmak zorunda olan çocukların yüzde 34,3'ü ise eğitime devam etmemektedir."

Okul çağında olan bu çocukların ekonomik yetersizlikler nedeniyle aile geçimine katkı sağlamasının Türkiye adına üzücü bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

"Ülkemizde, çalışmak zorunda olan çocukların sorunlarının çözümlenmesi için sosyal ve ekonomik önlemlerin alınması, ihtiyaç duyduğumuz yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Yönetim Kurulu, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kurul, "Çocukları çalışma hayatında değil okullarda, oyun parklarında görmek istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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