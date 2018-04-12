Türk-İş, Mehmetçik'e Destek İçin 1 Mayıs'ı Hatay'da Kutlayacak

Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yürüten Mehmetçik'e destek vermek için bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Hatay'da kutlayacaklarını bildirdi.

Her ay Türk-İş'e bağlı sendika başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısında açıklamada bulunan Edip Gülnar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kahraman Mehmetçikleri, sınır bölgemizin sözde müttefikimiz Amerika'nın Avrupa ülkelerinin ve emperyalist güçlerin maşası olan terör örgütlerinden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Var gücümüzle Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız" diye konuştu.

Kahraman Mehmetçik'e moral vermek, her zaman yanlarında olduklarını göstermek için Türk-İş Konfederasyonumuzun aldığı karar gereği bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı Hatay'da kutlayacaklarını kaydeden Gülnar, "Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Kilis ve Hatay illerindeki şube başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, konfederasyonumuza bağlı üyelerimizle, kısacası, on binlerin katılımı ile nizamlı ve intizamlı bir şekilde kutlayacağız" şeklinde konuştu. - ADANA