TÜRK-İŞ Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını duyurdu
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TÜRK-İŞ Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TÜRK-İŞ Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını duyurdu

İŞ tarafından Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı.

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TÜRK-İŞ tarafından Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Açıklamaya göre, açlık sınırının 2 bin 735 TL 97 kuruş, yoksulluk sınırının 8 bin 911 TL 97 kuruş ve bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 3 bin 316 TL 59 kuruş olduğu belirtildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), otuz dört yıldan bu yana, çalışanların 'geçim şartlarını' ortaya koymak amacıyla her ay düzenli bir şekilde "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırması yapıyor. Bu araştırmaya göre Mart ayı verileri şu şekilde:

"4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 735 TL 97 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8 bin 911 TL 97 kuruş, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 316 TL 59 kuruş oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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