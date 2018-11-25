Türk İş İnsanlarından Erbil'e Çıkarma

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinin ardından Erbil'e yapılan çıkarmada aralarında Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 80 kişilik iş insanları heyeti, Kuzey Irak ile ticaret hacmini genişletmek için Erbil Ticaret Odası Başkanlığı ile ticaret işbirliği protokolü imzaladı. Protokole DTSO Başkanı Mehmet Kaya, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat tarafından imzalar atıldı.

DTSO öncülüğünde Kuzey Irak çıkarması devam ediyor. Süleymaniye kentinin ardından Erbil'de temaslarını sürdüren Türk iş insanlarından oluşan heyet, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Türk heyeti, Kuzey Irak ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini nasıl genişletebileceklerini detaylı bir şekilde konuştu.

Türk iş insanlarını Erbil'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat, el birliği ile iki ülke arasındaki ticaretin hak ettiği yere ulaşması için çalışacaklarını söyledi. Hayat, "Türkiye'den gelen heyeti ağırlamaktan onur duyuyoruz. Biz Türkiye ile işbirliği yapmaya her zaman hazırız. Bazen sıkıntılar yaşansa bile bizim en büyük iş ortağımız Türkiye'dir. Birlikte yapılacak her çalışmaya hazırız" dedi.

"Ticaret siyaseti terbiye eden en önemli güçlerden biridir"

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise toplantıda yaptığı konuşmada önemli bir buluşma için Erbil'de olduklarını söyledi. Kaya, "DAEŞ ve referandum olaylarının ardından Türkiye ile Kuzey Irak arasında ticarette ciddi bir düşüş süreci yaşandı. Bu süreci eski haline getirmek için en büyük çalışma bizlere düşüyor. Bu anlamda Erbil Ticaret ve Sanayi Odası bizler için önemli bir mihenk taşıdır. Ticaret siyaseti terbiye eden en önemli güçlerden biridir. Zaman zaman ülkeler arasında siyasi sıkıntılar yaşanabilir. Bu sıkıntıları ticaret hacmini geliştirerek düzeltebiliriz. Bu anlamda ticaret siyasetin açtığı sıkıntıları giderebilir" dedi.

"Diyarbakır ticaret ve lojistik anlamında hızla büyüyor"

Diyarbakır'ın Ortadoğu ticareti için önemli bir merkez olduğunu dile getiren Kaya, Erbil'e önemli ölçüde güçlü iş insanları ile geldiklerini vurguladı. Kaya, "Diyarbakır ticaret ve lojistik anlamında hızla büyüyor. Özellikle tekstil anlamında ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Diyarbakır aslında Orta Doğu için çok önemli bir ticaret merkezidir. Buradaki güçlü firmalarla Orta Doğu'nun tüm ülkelerine ticaret sağlanabilecek altyapı mevcuttur. Erbil'e de önemli ölçüde güçlü iş insanları ile birlikte geldik. Erbil TSO ile yaptığımız işbirliğini güçlendirerek sürdüreceğiz. Burada yapacağımız ticaret işbirliği ile iki ülke arasındaki sorunları da minimuma indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kuzey Irak ile sorunlar çözülüyor"

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, son zamanlarda Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması için ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi. Kaya, her iki ülkenin de bu sorunların çözümü için ciddi adımlar attığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kaya, "Yapılan görüşmelerin ardından kısa bir süre sonra Erbil-Diyarbakır uçuşları yeniden başlayacak. Ticaret Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde sınır hattındaki tıkanıklığın çözüme kavuşturulması için çalışma başlatıldığını söyleyebilirim. Sınır kapısındaki sorunlar çözüm aşamasındadır. Kürtlerle Türklerin birlikteliği bu topraklara barış getirecektir. Bu anlayış kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşbirliği protokolünün her iki ülke ve iş insanlarına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara Celil Hayat arasında Diyarbakır-Erbil ticaret işbirliği protokolü imzalandı. Daha sonra BATSO Başkanı Abdulkadir Demir ile Erbil TSO Başkanı Dara Celil Hayat arasında Batman-Erbil ticaret işbirliği protokolü imzalandı. İmzalar atıldıktan sonra heyetler karşılıklı hediyeleşti. - DİYARBAKIR