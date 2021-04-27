Türk iş insanı, Kovid-19 hızlı test istasyonu ile Berlin'de futbol kulüplerine hizmet veriyor
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Türk iş insanı, Kovid-19 hızlı test istasyonu ile Berlin'de futbol kulüplerine hizmet veriyor

Türk iş insanı, Kovid-19 hızlı test istasyonu ile Berlin'de futbol kulüplerine hizmet veriyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk iş insanı Mehmet Matur, mobil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızlı test istasyonu ile futbol kulüplerine hizmet vermeye başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk iş insanı Mehmet Matur, mobil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızlı test istasyonu ile futbol kulüplerine hizmet vermeye başladı.

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığından mobil hızlı test istasyonu için gerekli izinleri alan Matur, ilk hızlı testleri Berlin Türkiyemspor Kulübünde kız futbol takımının antrenmanı öncesi uyguladı.

Spor malzemeleri satan bir mağazanın sahibi de olan Matur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin'de antrenmana çıkan 13 yaş altı sporcuların haftada iki kez, eğitmenlerin de her gün hızlı test olma zorunluluğu bulunduğunu aktararak, mobil hızlı test istasyonunu futbol kulüplerine kolaylık sağlama amacıyla geliştirdiğini belirtti.

Mehmet Matur, "Bugün de bunun açılışını yaptık. Zorlu bir atılım oldu. Sonunda bu müsaadeyi aldık ve ilk açılışımızı Türkiyemspor Kulübünde yapıyoruz. Buradaki ailelere, antrenörlere, yöneticilere ve oyunculara test imkanı sunuyoruz. Bu testler ücretsizdir." ifadelerini kullandı.

Test sonucunun 10 dakika içinde belli olduğunu belirten Matur, test sonucu negatif çıkan kişilerin antrenmanlara katılabildiğini, testi pozitif çıkanları ise sağlık müdürlüğüne bildirdiklerini ve PCR testi yapan merkezlere yönlendirdiklerini kaydetti.

Berlin Futbol Federasyonunun yönetiminde uyum sorumlusu olarak görev yapan Matur, gezici test istasyonun diğer futbol kulüplerine de hizmet vereceğini belirterek, test istasyonunu antrenman dışındaki boş zamanlarda ise AVM önlerinde veya büyük alışveriş caddelerinin bulunduğu park yerlerinde kullanmayı düşündüklerini aktardı.

Şimdilik mobil test istasyonu olarak bir araçla hizmet verdiklerini anlatan Matur, gelecek haftalarda mobil testlerin yapılabildiği araç sayısını 5'e çıkarmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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