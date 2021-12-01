Türk-İş'in asgari ücret teklifi ne kadar?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat bugün yapılan ilk asgari ücret toplantısının ardından açıklama yaptı. Irgat, "Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz" dedi. PekiTürk-İş'in asgari ücret teklifi ne kadar?detaylar haberimizde.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ NE KADAR?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat bugün yapılan ilk asgari ücret toplantısının ardından açıklama yaptı. Irgat, "Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz" dedi. Bilgin'in paylaştığı ankette ortalama rakam 3 bin 924 lira oldu. Irgat, ayrıca nihai kararın 14'ünde açıklanmasını beklediklerini dile getirdi.

"SONUCUN BEKLENTİLERE CEVAP VERMESİNİ BEKLİYORUM"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İlk toplantı olduğu için temel prensipler konusunda değerlendirmelerimiz var. Umuyorum bundan sonraki toplantılarda geçmiş yıllarda olduğu gibi derinlemesine nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyeceğiz. İnşallah karşılıklı anlayış içerisinde beklentilere cevap verebilecek sonucu ben şahsen bekliyorum. Ayın 3'ünde kasım ayı enflasyonu yayınlanacak. Ondan sonraki hafta salı günü Türk-İş Konfederasyonumuzda ikinci toplantımızı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta perşembe günü bir toplantı daha gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"ANKET SONUÇLARININ ÜZERİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Basın mensuplarının asgari ücretle ilgili bir rakamın konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Irgat, "Bakanın anketlerini gördünüz. Anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz. Bir rakam söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYININ 14'ÜNDE AÇIKLANIR"

Irgat, nihai kararın Aralık ayının 14'ünde açıklanmasını beklediklerini söyledi. Irgat, "Benim kanaatime göre aralık ayının 14'ün de açıklanır." ifadelerini kullandı.

ANKETLERDEN NE ÇIKMIŞTI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı öncesi bir anket paylaşmıştı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. işverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13'ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi.

Bakan Bilgin'in paylaştığı ankette ortalama rakam 3 bin 924 lira oldu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet