Türk-İş: Hükümet ve İşveren İçin Yeterli, Bizim İçin Yetersiz

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, açıklanan asgari ücrete muhalefet edeceklerini belirterek, "Biz TÜRK-İŞ heyeti olarak bunun bizim için kabul edilir bir tarafının olmadığını ifade ettik." dedi.