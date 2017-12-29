Türk-İş: Hükümet ve İşveren İçin Yeterli, Bizim İçin Yetersiz

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, açıklanan asgari ücrete muhalefet edeceklerini belirterek, "Biz TÜRK-İŞ heyeti olarak bunun bizim için kabul edilir bir tarafının olmadığını ifade ettik." dedi.

Türk-İş: Hükümet ve İşveren İçin Yeterli, Bizim İçin Yetersiz

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, açıklanan asgari ücrete muhalefet edeceklerini belirterek, "Biz TÜRK-İŞ heyeti olarak bunun bizim için kabul edilir bir tarafının olmadığını ifade ettik." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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