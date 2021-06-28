Türk-İş Haziran 2021 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı
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Türk-İş Haziran 2021 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı

Türk-İş Haziran 2021 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk-İş'in yaptığı Haziran 2021 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 TL, yoksulluk sınırı ise 9 bin 332 TL oldu.

Türk-İş'in yaptığı Haziran 2021 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 TL, yoksulluk sınırı ise 9 bin 332 TL oldu.

Türk-İş Araştırmasının Haziran 2021 ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 864,82 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9 bin 331,67 TL, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 473,37 TL oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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