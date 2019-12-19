Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yarın asgari ücret açıklaması yapacak
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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yarın asgari ücret açıklaması yapacak

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirecek.

19.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:08
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yarın asgari ücret açıklaması yapacak

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yarın Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirecek.

Türk-İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, üç işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri, yarın saat 11.15'te Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması gerçekleştirecektir."

Kaynak: AA
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