Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar Açıklaması

15.08.2019 15:05

Türkiye Kamu İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Türk-İş bir defa hiçbir siyasetin, hiçbir partinin arka bahçesi olmamıştır. Bu, tarihinden beri böyledir. Türk-İş'in kuruluşunda da bu vardır." dedi.

Ağar, Adana'daki Türk-İş 4. Bölge Temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü sağlanan imkanları çaba göstererek ve masa başında müzakere ederek aldıklarının altını çizdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında "işçiyi sattı" şeklinde söylemler olduğunu ifade eden Ağar, şunları söyledi:

"Hiçbir sendikacı temsil ettiği üyesini kesinlikle satmadığı gibi hiçbir sendikacı temsil ettiği üyesinin de zora girmesini istemez. Mağdur olmasını istemez. Onun her zaman başının dik olmasını ister. Yani bu hangi sendikacı olursa olsun. Bu sözler hiç hoş bir söz değil. Muhalefet partilerinden daha çok hükümeti eleştiren bir genel başkanımız var. Türk-İş bir defa hiçbir siyasetin, hiçbir partinin arka bahçesi olmamıştır. Bu, tarihinden beri böyledir. Türk-İş'in kuruluşunda da bu vardır. Yani Türk-İş'e, başkanına haksızlık edilmemesi lazım. Sorumlu varsa hepimiz bu işten sorumluyuz. İyiyse de kötüyse de biz sorumluyuz. Dolayısıyla biz bu sorumluğu üstümüze alıyoruz."

Ağar, iş yerlerini gezerek sözleşmenin hangi şartlarda nasıl imzalandığını üyelerine anlatacaklarını belirtti.

Kaynak: AA