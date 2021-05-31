Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar, kamu işçisiyle ilgili zam taleplerinin makul olduğunu söyledi

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair, "Sözleşmenin masada sonuçlanmasını istiyoruz.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair, "Sözleşmenin masada sonuçlanmasını istiyoruz. Taleplerimiz oldukça makul düzeyde. Taleplerimize olumlu karşılık verilirse bu süreç en kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.

Türk-İş ve Hak-İş, 700 binden fazla kamu işçine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen programda, önceki yıllarda 200 bin civarında işçiyi ilgilendiren görüşmelerin bu yıl 700 binden fazla işçiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Amaçlarının işçilerin geçim şartlarını iyileştirecek ücret artışlarını ve sosyal yardım ödemelerini sağlanmak olduğunu dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Alt işveren olarak çalışan işçiler 696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına alınmıştır. İlk defa bu kapsamdaki toplu iş sözleşmesinden faydalanacaklardır. Bu işçilerin, ücretleri başta olmak üzere, zorunlu olarak emekli edilmeleri, tayin haklarının olmaması dahil diğer sorunlarını da çözmek istiyoruz. 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçilerin almış oldukları ücretlerinde büyük oranda dengesizlik vardır. Bunun sebebini şu anda söylememe gerek yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki bunun sebebi biz değiliz. İş barışının sağlanması ve iş veriminin artırılması için bu ücret dengesizliğinin giderilmesini önemsiyoruz."

"Kamuda taşeron çalıştırma sonlandırılmalı"

KİT'lerdekiler başta olmak üzere halen kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların yanında çalışanlar ile danışmanlık hizmetlerinde çalışan tüm işçilerin de kadro beklediklerini dile getiren Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuda taşeron çalıştırma sonlandırılmalıdır. İşçilerin beklentisi yüksek seviyededir. Özellikle mevcut gelir vergisi yapısı, sözleşme ile alınan ücret zamlarını anlamsız hale getirmektedir. Yılbaşında ele geçen ücret, ücret zammı yapılmasına rağmen yılın sonunda düşmektedir. İşçi artan fiyat artışları ile sıkıntı çekerken, net ücreti giderek gerilemektedir. Konfederasyonumuz, geçen dönemlerde olduğu gibi bu yıl da bünyesinde 'Koordinasyon Kurulu' oluşturdu. Toplu iş sözleşmesi sürecini Koordinasyon Kurulu olarak birlikte yürütüyoruz. Müzakerelerde üye sendikalarımızın doğrudan görüşeceği hususlar da bulunmaktadır. İşletmeye, iş yerine özgü sorunlar taraflar arasında görüşülerek çözüme kavuşturulacaktır."

Ağar, toplu iş sözleşme sürecini masada uzlaşıyla bitirmek istediklerini belirterek, "Süreç bugün resmi olarak başladı. Bundan sonra sendikalarımız kendi toplu sözleşmelerini TÜHİS ile yürütecek. Sonra konfederasyonlar düzeyindeki taleplerimizi görüşeceğiz. Sözleşmenin masada sonuçlanmasını istiyoruz. Taleplerimiz oldukça makul düzeyde. Taleplerimize olumlu karşılık verilirse bu süreç en kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." diye konuştu.

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen Türk-İş ve Hak-İş, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım