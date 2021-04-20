Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar'dan GMİS'e ziyaret
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Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar'dan GMİS'e ziyaret

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar'dan GMİS'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, beraberinde Yol-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Yolasığmazoğlu ile Yol-İş Sendikası Kastamonu 2 Nolu Şube Başkanı Sadık Düzgün ve şube yöneticileriyle, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu. Ziyarette toplu iş sözleşmeleri, örgütlenme gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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