Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar: "Biz işçinin geçinebileceği bir ücreti almasını istiyoruz"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair taleplerini ilettiklerini hatırlatarak, işçinin geçinebileceği bir ücreti almasını istediklerini belirtti.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair taleplerini ilettiklerini hatırlatarak, işçinin geçinebileceği bir ücreti almasını istediklerini belirtti.

Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan yazılı açıklamaya göre, EMD Başkanı Turgay Türker ile Genel Sekreter Hüseyin Tunçay ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin İnan, Ağar'ı sendika genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ağar, kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesinde yaşananları anlatarak Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki 10 bin taşeron işçi için 5 yıllık bir mücadele ortaya konulduğunu belirtti.

Kazanılan davalara rağmen bazı yöneticilerin işçilere kadro vermek istemediğini öne süren Ağar, o dönem yoğun müzakere ve sosyal diyalog süreci yürüttüklerini, bunun ardından Karayollarındaki 10 bin taşeron işçinin sürekli işçi kadrosuna kavuştuğunu ifade etti.

Daha sonra Türk-İş yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü hatırlatan Ağar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın görüşmede, "asıl iş, yardımcı iş" ayrımı olmadan tüm taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin talebi ilettiğini kaydetti.

Ağar, "Bu görüşmenin de bir neticesi olarak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda ve yerel yönetimlerde taşeronlar yanında çalışan işçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel yönetim şirketlerinin sürekli işçi kadrolarına geçirildi. Bu yolu açan Yol-İş Sendikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü

Ramazan Ağar, görüşmeleri süren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne değinerek, 700 binden fazla kamu işçisinin 2021 ve 2022'deki mali ve sosyal haklarının belirleneceğini bildirdi.

Türk-İş ve Hak-İş'in tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini istediğini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettiğini anımsatan Ağar, şunları kaydetti:

"İşçi heyeti olarak taleplerimizi sunduk. Bundan sonraki süreçte Kamu İşveren Heyeti'nden geri dönüş bekliyoruz. Onların geri dönüşüne göre süreç hızlanır. Biz işçinin geçinebileceği bir ücreti almasını istiyoruz. Diyaloğa hazırız. Kamu İşveren Heyeti ile ortak bir noktada anlaşacağımızı düşünüyoruz. En güzel toplu iş sözleşmesi masada biten sözleşmedir. Amacımız, sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ