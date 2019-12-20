Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Vergi konusundaki hassasiyetimizi kamuoyuyla...
Haberler » Güncel » Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Vergi konusundaki hassasiyetimizi kamuoyuyla... - Haber

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Vergi konusundaki hassasiyetimizi kamuoyuyla...

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

20.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:37

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Vergi konusundaki hassasiyetimizi kamuoyuyla...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler