Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: "(Asgari ücret) Açıkladığınız rakamı kabul etmemiz mümkün...
Asgari Ücret Tespit Komisyonun Toplantısı Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.
26.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:04
Asgari Ücret Tespit Komisyonun Toplantısı
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması
ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.
Kaynak: AA