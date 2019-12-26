Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: "(Asgari ücret) Açıkladığınız rakamı kabul etmemiz mümkün...
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Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: "(Asgari ücret) Açıkladığınız rakamı kabul etmemiz mümkün...

Asgari Ücret Tespit Komisyonun Toplantısı Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.

26.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:04
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat:

Tespit Komisyonun Toplantısı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: "(Asgari ücret) Açıkladığınız rakamı kabul etmemiz mümkün...
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