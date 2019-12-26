: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: "(Asgari ücret) Açıkladığınız rakamı kabul etmemiz mümkün...

26.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:04

Asgari Ücret Tespit Komisyonun Toplantısı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklaması

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.

Kaynak: AA

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