Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (2)
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (2)

04.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:46

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı." dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı." dedi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıda işçi heyetine başkanlık yapan Irgat, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın sancılı bir süreçte olduğunu söyledi.

Irgat, salgında başta sağlık çalışanları olmak üzere sağlığını ve hayatını kaybetme pahasına çalışan tüm emekçilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Salgının insanlara hayattaki önceliklerini sorgulama fırsatı verdiğini dile getiren Irgat, şöyle konuştu:

"Adil olmayan uygulamalardan biri olan asgari ücreti düzeltmek için bugün önümüzde bir fırsatımız var. Hayatlarını tehlikeye atarak çalışanlara, emeklerinin karşılığını ödemenin zamanı. Her kriz döneminde yaşandığı gibi düşük gelirliler, işçiler, emekçiler mağdur oluyor. Krizin faturası her zaman olduğu gibi işçilere kesiliyor. İşten çıkarma yasağı geldi ama sendikasız iş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan insanlar, asgari ücretin yarısını bile alamamakta. İşçilerin onayı alınmadan, işveren iradesiyle çıkarıldığı ücretsiz izinde günlük 39 lira nakdi ücret desteği sağlandı. Ele geçen aylık 1,168 liralık bu destek yetersiz kaldı."

"Asgari ücrette aile faktörü mutlaka dikkate alınmalı"

Nazmi Irgat, çalışanların 7 milyonunun asgari ücret düzeyinde gelire sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milyonlarca insan borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Milyonlarca işsiz var. Asgari ücret ve altında bir gelire mahkum edildikleri için daha da yoksullar, mutsuzlar, huzursuzlar, endişeliler. En önemlisi de geleceğe umutla bakmıyorlar. Sayın Bakanım, siz aynı zamanda aileden sorumlu bakansınız. Bu gelir düzeyiyle bir ailenin geçinmesi mümkün müdür? Asgari ücret tespit edilirken aile faktörü mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari ücretli ailenin geliri de yılın son aylarında gelir vergisindeki artış nedeniyle azalıyor. Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı."

"İşçinin daha fazla fedakarlık yapacak takati kalmadı"

Dar ve sabit gelirli milyonlarca işçi, emekli, esnaf ve çiftçinin bu dönemde devletin kapsayıcı ve koruyucu uygulamalarını görmek istediğini ifade eden Irgat, şunları söyledi:

"Milyonlarca ücretli çalışan, bu süreçte çaresizlikten, işlerini kaybetmemek için hayatlarını tehlikeye atarak çalışan asgari ücretliler umutla bekliyor. Komisyonumuzdan yaşanılan bu olumsuzlukları dikkate alarak bir değerlendirme yapmalarını bekliyoruz. Fedakarlıksa bu ekonomik kriz döneminde servetine servet katanlar yapsın. İşçinin daha fazla fedakarlık yapacak takati kalmadı. Fedakarlığı yapabilecek durumda olanlar yapmalı. Bu sabah üç işçi konfederasyonu olarak ortak bir açıklama yaptık. İnsanca yaşanacak bir asgari ücret talebini seslendirdik. Bu sese kulak verilsin. Taleplerimiz mutlaka karşılansın. Ekonomik gerekçeler ileri sürülmesin. Konuştuğumuz asgari ücrettir. Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli."

(Sürecek)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (2)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (2)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (2)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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