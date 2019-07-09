TÜRK-İş Genel Başkanı: Önerilen teklifin kabul edilecek yanı yok

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi. Bunun kabul edilecek bir yanı yok" dedi.

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği toplu iş sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamada bulundu. Kendilerine sunulan teklifi açıklayan Atalay, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi" dedi.

'YA MASA BAŞINDA İMZALAYACAĞIZ YA GREVE ÇIKACAĞIZ'

Başkan Atalay, yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu teklifin müzakere edilecek, bakılacak tarafı yok. Baktığınız zaman ortalama elektriğe yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere yüzde 40 civarı zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize 'yüzde 5' diyorlar. Biz de Çalışma Bakanı'na teşekkür ettik. Bunun kabul edilecek bir yanı yok. Bizim 3 bin 400 lira Ocak ayında net maaş alan bir işçimiz, vergiden dolayı 3 bin 215 lira alıyor, temmuz ayı itibariyle. 6 aylık bir süreçte 185 lira vergiden kaybımız var. Biz sıkıntılı ve dar gelirli insanların başkanıyız. Bu ülkede yeteri kadar sıkıntı var. Maalesef kamuoyu ve işçilere olumlu bir haber ve bilgi veremiyoruz. Sendikalarımızın süreçleri devam ediyor. Zannediyorum 60 günlük süre var. Ağustos'un sonuna kadar ya masa başında imzalayacağız ya da greve çıkmak mecburiyetindeyiz."

Türk-İş, daha önce en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talebinde bulunmuştu.



Kaynak: DHA

- Ankara