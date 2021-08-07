Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yeniköy Termik Santrali'ni ziyaret etti Açıklaması
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yeniköy Termik Santrali'ni ziyaret etti Açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yeniköy Termik Santrali'ni ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, orman işçileri ve bölge halkının yangınları kontrol altına almak için yoğun mücadele verdiğini söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, orman işçileri ve bölge halkının yangınları kontrol altına almak için yoğun mücadele verdiğini söyledi.

Yeniköy Termik Santrali'ni ziyaret eden Atalay, burada çalışan işçilerle sohbet etti, yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Atalay, ziyarette AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 190 bölgesinde yangınların çıktığını, bunlardan 12'sinin hala devam ettiğini belirtti.

Bütün kesimlerin yangınları kontrol altına almak için yoğun mücadele verdiğini anlatan Atalay, herkesin elinden gelen yardımı yaptığını dile getirdi.

Yeniköy Termik Santrali'nin Türkiye'nin önemli iş yerlerinden biri olduğunu, bu santrale bir şey olursa bölgeye veya diğer yerlere de intikal eden sıkıntılar olabileceğini ifade eden Atalay, "Ama şu ana kadar bir şey olmadı. İki üç gündür rüzgarın etkisiyle yangın bir noktaya geldi. Sonra kontrol altına alındı. Bugün yarın bir şey olmazsa bir daha sıkıntı olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Atalay, kara, deniz ve ormanın da vatan olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Burası hepimizin ülkesi. Bu süreci iyi götürmek lazım. Orman işçileri ve bölge halkı yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Burası hepimizin vatanı. Vatanımızda bir sıkıntı olduğu zaman bedelini hepimiz ödüyoruz. Burada kimin mağduriyeti varsa biz Türk-İş olarak karşılamaya hazırız. Devlet, iş adamları ellerinden geleni yapıyor. Bu iş yerlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu süreç birlik olma, kol kola olma zamanıdır. Yangın ilk başladığı zaman bir şişe su ile söndürürsün ama 10 dakika sonra 10 şişe suyla söndüremezsin. Bir saat sonra bir ordu gelse zor söndürürsün. İşte yangın böyle bir iş. Beraber olmak, yan yana olmak mecburiyetindeyiz."

Bir ağacın büyümesinin uzun yıllar aldığına dikkati çeken Atalay, aynı anda 190 yangını hiç görmediğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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