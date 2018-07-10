Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Soma'da Adaletin Gerçekleşmesini Bekliyoruz"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün yaklaşık 200 bin işçi maden ve taş ocaklarında çalışarak üretmekte, ülkeye katma değer sağlamaktadır. Yaklaşık 100 bin işçi her gün yer altında ter dökmektedir. Toplum vicdanının huzura kavuşması bakımından, dava süreci bir an önce sonuçlanmalı ve sorumlular tespit edilerek, hak ettikleri ceza verilmelidir" dedi.

Türkiye'nin en çok can kaybıyla sonuçlanan "iş cinayeti" olan Soma maden kazasında devam eden mahkemeyle ilgili TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay, açıklamada "Soma'da adaletin bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi. Soma'da meydana gelen felaketin üzerinden dört yıldan fazla bir zaman geçtiğini anımsatan Atalay, "Meydana gelen iş kazası nedeniyle açılan dava şimdiye kadar sonuçlanmamıştır. Soma'da gerçekleşen Türkiye'nin en büyük maden kazasında 301 maden işçisi şehit olmuş, geride yüzlerce dul ve yetim kalmıştır. İş kazası sonrasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında ve çalışma şartlarında birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Ancak faciaya ilişkin dava süreci halen devam etmektedir ve sorumlular halen cezalandırılamamıştır. TÜRK-İŞ ve üye sendikaları ilk andan itibaren olayın takipçisi olmuştur, olmaya da devam edecektir. Soma faciası yıllardır işçi kesiminin dile getirdiği, düzeltilmesi için çaba gösterdiği olumsuz çalışma koşullarını gündeme taşımıştır. Soma'da yaşanan maden kazası, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gerçekliğini ortaya dökmüş, daha da görünür hale getirmiştir. İş güvenliği alanında çok büyük ihmallerin bulunduğu, çalışma şartlarının acımasızlığı, taşeron sisteminin neden olduğu olumsuzluklar açığa çıkmıştır.

Maalesef işçi sağlığı ve güvenliği alanındaki olumsuzluklar sürmektedir. 2018 yılının ilk altı ayında iş kazası sonucu yüzlerce işçi yine hayatını yitirmiştir. Ölenler arasında, okulda olması gereken çocuklar da bulunmaktadır. Ülkemizde meydana gelen iş kazaları nedeniyle günde 6 işçi ölmeye devam etmektedir. Türkiye, insan ve çalışana değer vererek ekonomik büyümesini sağlamalıdır. Öncelikli amaç, insana yakışır çalışma ve yaşama şartlarını başta madenler olmak üzere tüm iş yerlerinde geçerli olmasıdır. Bugün yaklaşık 200 bin işçi maden ve taş ocaklarında çalışarak üretmekte, ülkeye katma değer sağlamaktadır. Yaklaşık 100 bin işçi her gün yer altında ter dökmektedir. Toplum vicdanının huzura kavuşması bakımından, dava süreci bir an önce sonuçlanmalı ve sorumlular tespit edilerek, hak ettikleri ceza verilmelidir" ifadelerini kaydetti.

Atalay, Soma faciasında şehit olan işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. - ANKARA