Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Sendikacı hem mücadele yapacak, hem müzakere yapacak"
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Sendikacı hem mücadele yapacak, hem müzakere yapacak"

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması ANKARA - Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan...

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması ANKARA - Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Sendikacı hem mücadele yapacak, hem müzakere yapacak'
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Sendikacı hem mücadele yapacak, hem müzakere yapacak'
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Sendikacı hem mücadele yapacak, hem müzakere yapacak'
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Sendikacı hem mücadele yapacak, hem müzakere yapacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam oranı belirlendi
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Sendikacı hem mücadele yapacak, hem müzakere yapacak" - Haberler
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