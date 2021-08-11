Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Sendikacı hem mücadele yapacak, hem müzakere yapacak"

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması ANKARA - Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan...