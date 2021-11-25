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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Makul bir rakamda buluşmak lazım"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Ekonomi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Makul bir rakamda buluşmak lazım" Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda, "Makul bir rakamda buluşmak lazım" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Makul bir rakamda buluşmak lazım"

ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda, "Makul bir rakamda buluşmak lazım" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sendikasının düzenlediği 'Kadın İşçi Eğitim Semineri'ne katıldı. Asgari ücret konusunda rakam söylememeye gayret sarf ettiğini söyleyen Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Rakam söylüyorum ama kime söylüyorum? Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Cumhurbaşkanı biliyor ne söylediğimi. Allah da biliyor, kulun da bilmesi gerektiği zaman da söylerim. Öyle bir konu olduğu zaman kendimizi bağlıyoruz ve yönetimle oturup konuşuyoruz. Bundan iki dönem önce bir rakam söyledim. O dönem 70 lira noksan para verdiler" dedi.

"Makul bir rakamda buluşmak lazım" diyen Atalay, kamuoyunu daha duyarlı hale getirmek için çalıştıklarının altını çizerek, "Televizyonlar elinden geleni yapıyor ama medyada yüzde 2 örgütlüyüz. Kadınlar sendikacı olsun, gazetecileri de yüzde 10 örgütleyelim sendika yapmaya gerek yok. Samimi söylüyorum meseleyi çözeriz" açıklamasında bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Makul bir rakamda buluşmak lazım

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Makul bir rakamda buluşmak lazım

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Ekonomi Haberleri

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