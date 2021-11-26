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Türk-İş Genel Başkanı Atalay konfederasyona üye kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Türk-İş Genel Başkanı Atalay konfederasyona üye kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 200 konfederasyon üyesi kadınla, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 200 konfederasyon üyesi kadınla, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Atalay ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Atalay'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Atalay, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin aziz kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk,'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur.' sözünüz yolumuza ışık tutuyor. Bu bilinçle ve tüm dünya ülkelerinden önce Türk kadınına verdiğiniz haklar için bugün burada Türk-İş'e üye işçi kadınlarımızla birlikte saygımızı sunmaya geldik. Aziz hatıranız önünde, kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu, kadınların her alanda fırsat eşitliğinin sağlanması için mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Kadınların Cumhuriyet ile kazandığı çağdaş hak ve özgürlüklerinin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmalarımızı sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Türk-İş Genel Başkanı Atalay konfederasyona üye kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk-İş Genel Başkanı Atalay konfederasyona üye kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk-İş Genel Başkanı Atalay konfederasyona üye kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk-İş Genel Başkanı Atalay konfederasyona üye kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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