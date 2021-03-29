Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Sapanca Belediyesi'ne ziyaret

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyaret etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk-İş Sendika Başkanlar Toplantısı öncesi gerçekleşen ziyarette konuşan Atalay, "Sapanca'mız Sakarya'mızın ve ülkemizin gözde turizm yerlerinden biri. Her geçen gün gelişen ve güzelleşen bir ilçe olma özelliğine sahip. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda turizm alanında daha ileriye gidecek, adından daha sık söz ettirecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Atalay'ı ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getiren Özen de çalışmalar hakkında çeşitli istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu