Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bazı emekli amirallerin açıklamasını eleştirerek, "Gece yarısı yapılan bu vahim açıklamanın ülkeye, devlete ve millete hiçbir faydası yok." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bazı emekli amirallerin açıklamasını eleştirerek, "Gece yarısı yapılan bu vahim açıklamanın ülkeye, devlete ve millete hiçbir faydası yok." ifadelerini kullandı.

Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, demokrasinin ekmek ve su gibi vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Türk milletinin demokrasiye bağlılığını 15 Temmuz gecesi net bir şekilde gösterdiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Toplumda 15 Temmuz'dan hala ibret almayan kesimlerin varlığı üzüntü verici. Gece yarısı yapılan bu vahim açıklamanın ülkeye, devlete ve millete hiçbir faydası yok. Biz, emekli amirallerden Yunanistan'a, Fransa'ya ve Mavi Vatanı hedef alanlara karşı açıklama yapmalarını beklerdik. Bugün ülkenin huzur ve güvenliği için aylarca karaya ayak basmayan, günlerce dağdan inmeyen kahraman Mehmetçiğimizi, bu gibi açıklamalarla yıpratmaya kimsenin hakkı yok."

Atalay, demokrasiye yönelik her tehdidi, işçiler başta olmak üzere toplumun tümüne yönelik gördüklerini belirterek, "Demokrasi bizim olmazsa olmazımızdır. Demokrasinin askıya alındığı, baskılandığı dönemler, işçilerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı dönemlerdir. Türk-İş, 15 Temmuz akşamı olduğu gibi her zaman demokrasinin yanında, darbecilerin karşısında olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım